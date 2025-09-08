08.09.2025 10:44 Рита Парфенова

Поліція задокументувала наслідки обстрілів на Харківщині: серед постраждалих чоловік і дитина

Минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини. Поліція провела понад два десятки оглядів місць подій та відкрила нові кримінальні провадження.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали цивільний чоловік і шестирічна дитина. Ворог атакував Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони, застосовуючи авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів. Пошкоджено й зруйновано об’єкти житлової та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію Харківської області.

7 вересня у місті Ізюм зафіксовано влучання FPV-дрона в дах житлового будинку, унаслідок чого будівля була пошкоджена. Також окупанти обстріляли околиці села Гороховатка Ізюмського району з РСЗВ – там загорілися трава та лісова підстилка.

У селі Тимофіївка Золочівської громади ударом FPV-дрона пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У Куп’янську внаслідок ворожих атак поранення отримали дорослий чоловік та шестирічна дитина, а також пошкоджено кілька будинків.

Поліцейські задокументували всі факти обстрілів. Лише за минулу добу правоохоронці провели 26 оглядів місць подій і внесли дані до ЄРДР за 14 кримінальними провадженнями, що стосуються воєнних злочинів.

Від початку повномасштабного вторгнення росії слідчі Харківщини зареєстрували 26 325 фактів воєнних злочинів, скоєних на території області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами противника опинилися вісім населених пунктів області. У Куп’янську постраждали 74-річний чоловік та 6-річна дівчинка.