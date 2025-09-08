Поліція задокументувала наслідки обстрілів на Харківщині: серед постраждалих чоловік і дитина

Минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини. Поліція провела понад два десятки оглядів місць подій та відкрила нові кримінальні провадження.
На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали цивільний чоловік і шестирічна дитина. Ворог атакував Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони, застосовуючи авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів. Пошкоджено й зруйновано об’єкти житлової та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію Харківської області.
7 вересня у місті Ізюм зафіксовано влучання FPV-дрона в дах житлового будинку, унаслідок чого будівля була пошкоджена. Також окупанти обстріляли околиці села Гороховатка Ізюмського району з РСЗВ – там загорілися трава та лісова підстилка.
У селі Тимофіївка Золочівської громади ударом FPV-дрона пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У Куп’янську внаслідок ворожих атак поранення отримали дорослий чоловік та шестирічна дитина, а також пошкоджено кілька будинків.
Поліцейські задокументували всі факти обстрілів. Лише за минулу добу правоохоронці провели 26 оглядів місць подій і внесли дані до ЄРДР за 14 кримінальними провадженнями, що стосуються воєнних злочинів.
Від початку повномасштабного вторгнення росії слідчі Харківщини зареєстрували 26 325 фактів воєнних злочинів, скоєних на території області.
