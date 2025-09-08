    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині обстріли пошкодили житлові будинки у трьох районах, поранено чотирьох людей
08.09.2025  09:00   Рита Парфенова

На Харківщині обстріли пошкодили житлові будинки у трьох районах, поранено чотирьох людей

Протягом минулої доби під ударами противника опинилися вісім населених пунктів області. У Куп’янську постраждали 74-річний чоловік та 6-річна дівчинка.


На фото с. Тимофіївка
Фото: ХОВА

За добу російські війська атакували вісім населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні типи озброєння – від авіаційних керованих бомб до безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Куп’янську внаслідок обстрілів поранення дістали 74-річний чоловік та 6-річна дитина. До лікарів також звернулися 58-річний чоловік і 47-річна жінка, які зазнали ушкоджень під час попередньої атаки 6 вересня.

Унаслідок ударів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки в Старовірівці та багатоквартирний будинок у Куп’янську. В Ізюмському районі пошкоджені житлові будинки в Ізюмі та Гороховатці, а в Андріївці горіла лісова підстилка на площі понад 10 гектарів. У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і господарські споруди в Тимофіївці.

За даними ДСНС, у Лозовій транзитний евакуаційний пункт прийняв 85 людей, загалом із початку роботи там зареєстровано 1897 осіб.

Минулої доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боїв у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили п’ять атак, які були відбиті українськими силами біля Куп’янська та в напрямку Піщаного.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби сили оборони відбили ворожі штурми на півночі Харківщини, зокрема в районах Вовчанська та Куп’янська.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Надзвичайні події Через ворожий удар по Харківщині постраждала дитина 07.09 Дороги та транспорт Через удар загарбників два харківські поїзди змінять маршрут 03.09 Освіта Ворожий безпілотник вдарив по території навчального закладу у Харкові (оновлено)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 