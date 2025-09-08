08.09.2025 09:00 Рита Парфенова

На Харківщині обстріли пошкодили житлові будинки у трьох районах, поранено чотирьох людей

Протягом минулої доби під ударами противника опинилися вісім населених пунктів області. У Куп’янську постраждали 74-річний чоловік та 6-річна дівчинка.



На фото с. Тимофіївка

Фото: ХОВА

За добу російські війська атакували вісім населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні типи озброєння – від авіаційних керованих бомб до безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Куп’янську внаслідок обстрілів поранення дістали 74-річний чоловік та 6-річна дитина. До лікарів також звернулися 58-річний чоловік і 47-річна жінка, які зазнали ушкоджень під час попередньої атаки 6 вересня.

Унаслідок ударів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки в Старовірівці та багатоквартирний будинок у Куп’янську. В Ізюмському районі пошкоджені житлові будинки в Ізюмі та Гороховатці, а в Андріївці горіла лісова підстилка на площі понад 10 гектарів. У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і господарські споруди в Тимофіївці.

За даними ДСНС, у Лозовій транзитний евакуаційний пункт прийняв 85 людей, загалом із початку роботи там зареєстровано 1897 осіб.

Минулої доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боїв у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили п’ять атак, які були відбиті українськими силами біля Куп’янська та в напрямку Піщаного.

