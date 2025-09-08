    
Главная Новини Харкова Армія На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень, на Куп’янському – п’ять атак
08.09.2025  08:30   Рита Парфенова

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень, на Куп’янському – п’ять атак

Протягом минулої доби сили оборони відбили ворожі штурми на півночі Харківщини, зокрема в районах Вовчанська та Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень. Основні бої точилися поблизу Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку фронту українські військові відбили п’ять атак противника. Ворожі підрозділи намагалися просунутися в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного, однак сили оборони не допустили їхнього успіху.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що останнбої доби в Харківській області сталося кілька масштабних пожеж, частина яких виникла через обстріли. 

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
