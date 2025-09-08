На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень, на Куп’янському – п’ять атак

Протягом минулої доби сили оборони відбили ворожі штурми на півночі Харківщини, зокрема в районах Вовчанська та Куп’янська.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень. Основні бої точилися поблизу Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку фронту українські військові відбили п’ять атак противника. Ворожі підрозділи намагалися просунутися в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного, однак сили оборони не допустили їхнього успіху.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що останнбої доби в Харківській області сталося кілька масштабних пожеж, частина яких виникла через обстріли.
Комментариев: 0
День переповнений емоціями та пристрастями. Уникайте переговорів і будьте обережні в грошових справах, можливі крайнощі та непродумані рішення.
Небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.
Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності.
влажность:
давление:
ветер: