На Харківщині за добу ліквідували понад 20 пожеж, частину з них спричинили обстріли

08.09.2025

Протягом 7–8 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 виїзди, більшість з яких були пов’язані з ліквідацією пожеж у природних екосистемах та після ворожих атак.

Останньої доби в Харківській області сталося кілька масштабних пожеж, частина яких виникла через обстріли. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Лозівському та Ізюмському районах зафіксували шість загорянь, спричинених ворожим вогнем. Вогонь поширювався переважно на рослинність у природних екосистемах. В Ізюмі, окрім цього, зайнявся дах приватного будинку – площа пожежі становила близько 1 кв. м.

Найбільш складною ситуація була в Ізюмському районі, де горіли лісові масиви на території понад 14 гектарів. Загалом за добу ліквідовано 17 пожеж у природних екосистемах на площі близько 16,8 га. Роботи з гасіння ще п’яти лісових загорянь тривають.

Усього з 7 по 8 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативні виїзди. З них:

  • 38 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 6 спричинених обстрілами;
  • 1 – для перевірки місця після вогневого ураження;
  • 3 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – на чергування.

