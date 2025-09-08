На Харківщині за добу ліквідували понад 20 пожеж, частину з них спричинили обстріли

Протягом 7–8 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 виїзди, більшість з яких були пов’язані з ліквідацією пожеж у природних екосистемах та після ворожих атак.
Останньої доби в Харківській області сталося кілька масштабних пожеж, частина яких виникла через обстріли. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Лозівському та Ізюмському районах зафіксували шість загорянь, спричинених ворожим вогнем. Вогонь поширювався переважно на рослинність у природних екосистемах. В Ізюмі, окрім цього, зайнявся дах приватного будинку – площа пожежі становила близько 1 кв. м.
Найбільш складною ситуація була в Ізюмському районі, де горіли лісові масиви на території понад 14 гектарів. Загалом за добу ліквідовано 17 пожеж у природних екосистемах на площі близько 16,8 га. Роботи з гасіння ще п’яти лісових загорянь тривають.
Усього з 7 по 8 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативні виїзди. З них:
