08.09.2025 07:30 Рита Парфенова

8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності.

Міжнародний День грамотності – один із міжнародних днів, що відзначаються у системі ООН. Він був заснований ЮНЕСКО у 1966 році за рекомендацією «Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неписьменності»



Боротьба з неграмотністю, як і раніше, залишається завданням величезного масштабу і складності. Незважаючи на помітні успіхи багатьох країн, понад 860 мільйонів дорослих залишаються безграмотними, а понад 100 мільйонів дітей не ходять до школи.

* * *

Міжнародний день солідарності журналістів, який відзначають 8 вересня, було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів. Цього дня журналісти всіх країн та видань мають демонструвати світові свою згуртованість, особливо у справі захисту своїх прав..

Почалося все з того, що 8 вересня 1943 року в Німеччині було страчено чехословацького журналіста, письменника-антифашиста Юліуса Фучика. Він став відомий усьому світу своєю книгою «Репортаж із петлею на шиї», написаною ним у катівнях празької в'язниці. Після його смерті книга була перекладена 70 мовами світу, а з 1958 року день смерті Фучика став відзначатися як Міжнародний день солідарності журналістів.

* * *

8 вересня в Україні вшановують пам’ять жертв примусового виселення українців у 1944–1951 роках. У цей період десятки тисяч родин були депортовані з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини унаслідок рішень радянської та польської влади, зокрема під час операцій «Захід», «Вісла» та інших переселенських кампаній. Тоді українців насильно позбавляли домівок, вивозили на чужину, роз’єднували сім’ї, створюючи умови, що призводили до тяжких страждань і втрат.

Православні свята та прикмети дня



За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці. У православ’ї воно належить до двонадесятих свят — головних у році.



Свято має глибоке історичне коріння. Згідно з Переданням та церковним Писанням, батьки Богородиці — святі Йоаким і Анна — довго не мали дітей. Після багатьох років молитов і постів Богородиця народилася як дар від Бога. Її народження вважають початком нового етапу в історії спасіння, оскільки вона стала матір’ю Спасителя.



Богородиця символізує духовну чистоту, світло, праведність і безгрішність. Її народження передбачає прийдешнє народження Ісуса Христа. Святі Йоаким і Анна зображуються як приклад терплячої віри і молитви.



В народі 8 вересня носило назву Друга Пречиста. Бо перша Пречиста святкується 28 серпня (Успіння Пресвятої Богородиці), а це свято також присвячене Богородиці.



В Україні свято отримало назву Рожаниці і вважалося переважно жіночим. Богородиці молилися жінки про благополуччя, легкі пологи, здоров'я малюків. Чоловіки намагалися догоджати жіночій статі. А матері кропили дочок святою водою, щоб ті були щасливими.



Що не можна робити 8 вересня

займатися шиттям, в’язанням — це духовне свято, тому краще помолитися.

працювати фізично — бажано не робити важкі справи.

лихословити, сваритися — це велике церковне свято.





За Юліанським календарем, 8 вересня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, які жили на початку IV століття у Нікомідії, на березі Мармурового моря.



Цього дня починали косити овес. Перший сніп із піснями заносили до хати та ставили у червоному куті — під іконами. Господині пригощали гостей вівсяним толокном, замішаним на молоці або воді з ягодами, також пекли вівсяні млинці.



Крім того, цього дня ставили в хаті гілку горобини, вважаючи, що рослина здатна відігнати погані думки та злі сили.



Радять цей день провести у роботі і в жодному разі не лінуватися.



Що не можна робити:

ходити босоніж по землі.

лаяти дітей та сумувати.





Також цього дня

У 1157 народився Річард I Левине Серце, Король Англії з династії Плантагенетів, лідер хрестових походів.



1636 – засновано Гарвардський університет, найстаріший з університетів США.



1664 - нідерландська колонія Новий Амстердам здана англійцям і пізніше перейменована в Нью-Йорк.



1841 – народився Антонін Дворжак, чеський композитор («Батьківщина моя», «Гуситська», «Русалка»).



1925 – народився Пітер Селлерс (справжнє ім'я Річард Генрі Селлерс), британський кіноактор ("Казино Ройяль", "Повернення рожевої пантери", "Лоліта").



1952 – вийшло перше видання повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море».



1960 – народилася Ія Нінідзе, грузинська актриса («Небесні ластівки», «Мелодії Верійського кварталу», «Покаяння»).



1961 – з'являється перше повідомлення про зв'язок куріння із захворюваннями серця.



1962 – народився Томас Кречманн, німецький актор («Піаніст», «Голова у хмарах», «Особливо небезпечний», «Операція «Валькірія», «U-429: Підводна в'язниця»).



1966 – випущений пілотний випуск серіалу Star Trek.



1971 – народився Мартін Фрімен, британський актор («Автостопом по галактиці», доктор Ватсон у серіалі «Шерлок» та Більбо в екранізації «Хоббіт» Пітера Джексона).



1979 – народилася Пінк (справжнє ім'я Аліша Мур), американська поп-співачка.



1989 – у Києві засновано Народний рух України.



1991 – Македонія здобула незалежність.



1993 – створено Всесвітню організацію міст спадщини ЮНЕСКО. Зазначається як День солідарності міст Всесвітньої культурної спадщини.



2011 – на місці старого футбольного та легко-атлетичного стадіону Делле Альпі в Туріні (Італія) відкрито новий футбольний стадіон Ювентус Стедіум, який є домашнім стадіоном для «Ювентуса».

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Георгій, Іван.

за Юліанським календарем: Адріан, Віктор, Дмитро, Георгій, Марія, Наталія, Петро.