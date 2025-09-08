08.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні головною темою будуть гроші та все, що з ними пов’язано. Будь-які покупки можуть обернутися несподіваними витратами.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен отримає несподівану винагороду за свою працю. Це може бути підвищення, подяка від керівництва чи приємний сюрприз від близької людини. Не виключені й інші подарунки долі — повернення боргу, несподіваний прибуток чи вигідна поїздка. Цього дня фортуна прихильна до Овна, тож можливий початок періоду успіху.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець має шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні приходитимуть до нього зі своїми проблемами, радощами, турботами, і в багатьох випадках Телець здатний надати їм реальну допомогу своєю участю чи підтримкою. Зірки радять йому не соромитись лізти у справи людей – якщо, звичайно, його про це попросять. Альтруїзм Тельця буде винагороджений – можливо, навіть за цим заняттям він зустріне споріднену душу.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам ні за що не варто вплутуватися в конфлікт, який хоча б віддалено нагадує боротьбу за владу! Загалом у конфлікти вплутуватися не варто, а вже в такий особливо. Навіть якщо Близнюки здобудуть перемогу, вона зрештою виявиться уявною – переможені з часом знайдуть можливість взяти реванш. Тому зірки радять Близнюкам грати у команді за оточуючих, а не проти них. Особливо добре їм вдасться грати захисником, а не нападаючим.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака хвилюватимуть питання справедливості – і його особисті, і глобальні. Образа від того, як з ним вчинили, почуття власної правоти та бажання цю правоту довести – подібні думки можуть потріпати Раку нерви. Втім, незважаючи на бойовий настрій, зірки категорично не радять Раку вплутуватися в суперечки про те, хто має рацію, а хто винен. Ця тема буде болісною і майже напевно призведе до протилежного результату.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Оточуючі перекладуть на плечі Лева левову частину своїх проблем та турбот! Лев готовий надати їм підтримку та допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Лев піддасть безжальному аналізу їх проблеми, зовсім не шкодуючи їх почуттів. Його слова будуть логічними, але нещадними. Так що, звертаючись до Лева за порадою, подумайте, чи хочете ви справді знати всю правду? Або воно не варте того?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Організаторські здібності Діви досягнуть величезних висот! Її жовту майку лідера буде видно здалеку, спонукаючи оточуючих слідувати за нею. Можливо, ситуація довірить турботам Діви групу людей або вона сама візьме відповідальність на себе за якусь громадську справу. З будь-яким подібним заходом Діва впорається легко: вона сповнена енергії, ясно бачить мету і не проти кимось покомандувати!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези постійно відволікатимуть домашні турботи – не лише миттєві, а й ті, які давно накопичилися і вимагають рішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти їхньою увагою, вимагаючи від Терезів допомоги, розуміння та підтримки. Оскільки розірватися Терези не в силах, їм доведеться розставляти пріоритети, прямо на ходу вирішуючи, яка зі справ важливіша і хто з оточуючих по-справжньому потребує їх.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон матиме неймовірний дар переконання, причиною чого стане його послідовність і логічність. Він буде здатний крок за кроком переконати будь-кого: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана - на користь вірності, і навіть власне начальство - в тому, що Скорпіонові необхідно підвищити зарплату. А от у колі друзів сьогоднішнє розсудливість Скорпіона може бути помилково названо занудством і стати мішенню для жартів!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Чудовий день для того, щоб Стрілець присвятив його своїм фінансам. Несподівано в ньому може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконало підбити рахунок своїм доходам і витратам. Навіть якщо Стрілець раптом виявить, що з його банківським рахунком щось не так, він зможе виправити ситуацію, обернувши справу до своєї вигоди. Якщо ж з грошима все гаразд, Стрілець не зменшуватиме їх кількість – він налаштований економити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг має бути готовим до того, що будь-які свої рішення, ідеї чи проекти йому доведеться як слід обґрунтувати! Навколишні не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Козерога чи його ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту. Рецепт сьогоднішнього успіху для Козерога – логіка та лише логіка. Йому доведеться підготувати щось подібне до презентації, щоб пояснити крок за кроком свою думку і переконати оточуючих у правильності будь-яких своїх слів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Спостережливість та проникливість Водолія можуть досягти висот, про які він не підозрював! Його інтуїція та логіка працюватимуть однаково чітко, дозволяючи Водолію проникати в суть речей і робити правильні висновки, як Шерлок Холмс, буквально на порожньому місці. У результаті людям навколо може здаватися, що Водолій читає їхні думки! Сам же він здатний ненароком дізнатися пару-трійку фактів про оточуючих, які вони намагалися приховати.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Відносини Риб з оточуючими можуть бути вкрай заплутаними. А все через те, що про одну й ту саму людину інтуїція може говорити їм одне, а логіка та факти – зовсім інше. Щоб Риби остаточно не втратили орієнтири, їм слід прислухатися передусім до голосу свого серця. Воно підкаже їм, хто друг, а хто лише намагається їм здаватися.