07.09.2025 10:34 Дмитро Колонєй
Російські інтервенти вбили жінку під час ударів по Харківщині
Поліція Харківщини документує наслідки російського терору мирного населення області.
Як повідомляє РЕДПОСТ
впродовж минулої доби росіяни скерували удари КАБами,, БпЛА та FPV-дронами по чотирьох районах області:
Ізюмському,
Богодухівському,
Харківському та
Куп’янському.
Внаслідок масованих ворожих обстрілів міста Купʼянськ загинула 66-річна жінка, постраждали троє місцевих мешканців - жінка та двоє чоловіків. Пошкоджені будинки.
У селі Вільхуватка від удару FPV-дрона поранено цивільного чоловіка.
Ударом ворожого дрону у селі Нечволодівка травмовано цивільного чоловіка. Частково зруйновано приватне домогосподарство.
В селі Осиново під час артилерійського обстрілу поранено місцевого жителя. Зазнали уражень домоволодіння та автівка.
Внаслідок вибуху безпілотника в Ізюмському районі виникло загоряння сухої рослинності, пошкодженні приватні будинки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські вогнеборці загасили
чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
