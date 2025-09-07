    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Російські інтервенти вбили жінку під час ударів по Харківщині
07.09.2025  10:34   Дмитро Колонєй

Російські інтервенти вбили жінку під час ударів по Харківщині

Поліція Харківщини документує наслідки російського терору мирного населення області.

Вбили жінку під час обстрілу області російські інтервенти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ впродовж минулої доби росіяни скерували удари КАБами,, БпЛА та FPV-дронами по чотирьох районах області:
  • Ізюмському,
  • Богодухівському,
  • Харківському та
  • Куп’янському.
  • Внаслідок масованих ворожих обстрілів міста Купʼянськ загинула 66-річна жінка, постраждали троє місцевих мешканців - жінка та двоє чоловіків. Пошкоджені будинки. 
  • У селі Вільхуватка від удару FPV-дрона поранено цивільного чоловіка. 
  • Ударом ворожого дрону у селі Нечволодівка травмовано цивільного чоловіка. Частково зруйновано приватне домогосподарство. 
  • В селі Осиново під час  артилерійського обстрілу поранено місцевого жителя. Зазнали уражень домоволодіння та автівка. 
  • Внаслідок вибуху безпілотника в Ізюмському районі виникло загоряння сухої рослинності, пошкодженні приватні будинки. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські вогнеборці загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
