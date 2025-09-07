    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські вогнеборці загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами
07.09.2025  10:00   

Харківські вогнеборці загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Оперативна ситуація по Харківській області на 7 вересня 2025 року від ДСНС.


Харківські вогнеборці загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 6 по 7 вересня 2025 року харківські рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів:
 
  • 18 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 2 – на перевірку після обстрілів;
  • 3 – на допомогу населенню;
  • 5 – інші виїзди.
 
Рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених обстрілами в
  • Куп’янському,
  • Лозівському та
  • Ізюмському районах області.
 
Зокрема, удари окупантів викликали возгаряння у природних екосистемах:
  • вранці у селі Садовод Куп’янського району чрез обстріл вогонь охопив сухостій на площі близько 2,5 га.
  • вночі у селі Волохів Яр та Андріївка Ізюмського району на викритих просторах горів сухостій та чагарники.
Ще одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом, виникла на території приватного домоволодіння у селі Верхня Самара  Лозівського району. Горів дах літньої кухні на площі 1,5 м кв. Вогонь ліквідували господарі до прибуття рятувальників.
 
За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 16,6 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 201 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що захлинулися атаки окупантів в районах 7 селищ Харківщини.
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Армія Захлинулися атаки окупантів в районах 7 селищ Харківщини 05.09 Надзвичайні події Росіяни у Харківській області застосовують хімічну зброю 05.09 Надзвичайні події Російський окупант грабував мешканців села на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 