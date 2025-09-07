07.09.2025 10:00
Харківські вогнеборці загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Оперативна ситуація по Харківській області на 7 вересня 2025 року від ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 6 по 7 вересня 2025 року харківські рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів:
-
18 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
-
2 – на перевірку після обстрілів;
-
3 – на допомогу населенню;
-
5 – інші виїзди.
Рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених обстрілами в
-
Куп’янському,
-
Лозівському та
-
Ізюмському районах області.
Зокрема, удари окупантів викликали возгаряння у природних екосистемах:
-
вранці у селі Садовод Куп’янського району чрез обстріл вогонь охопив сухостій на площі близько 2,5 га.
-
вночі у селі Волохів Яр та Андріївка Ізюмського району на викритих просторах горів сухостій та чагарники.
Ще одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом, виникла на території приватного домоволодіння у селі Верхня Самара Лозівського району. Горів дах літньої кухні на площі 1,5 м кв. Вогонь ліквідували господарі до прибуття рятувальників.
За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 16,6 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 201 одиницю вибухонебезпечних предметів.
