Харківські вогнеборці загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 6 по 7 вересня 2025 року харківські рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів:

18 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

2 – на перевірку після обстрілів;

3 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

Рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених обстрілами в

Куп’янському,

Лозівському та

Ізюмському районах області.

Зокрема, удари окупантів викликали возгаряння у природних екосистемах:

вранці у селі Садовод Куп’янського району чрез обстріл вогонь охопив сухостій на площі близько 2,5 га.

вночі у селі Волохів Яр та Андріївка Ізюмського району на викритих просторах горів сухостій та чагарники.

Ще одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом, виникла на території приватного домоволодіння у селі Верхня Самара Лозівського району. Горів дах літньої кухні на площі 1,5 м кв. Вогонь ліквідували господарі до прибуття рятувальників.

За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 16,6 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 201 одиницю вибухонебезпечних предметів.

