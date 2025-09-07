07.09.2025 09:33

Я хочу, щоб ви знали: місто завжди на вашому боці! - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав підприємців міста з професійним святом.



Дорогі підприємці!

Я пишаюся тим, що в нашому місті, попри щоденні загрози і постійну небезпеку, ви відкриваєте нові бізнеси, відновлюєте виробництва, створюєте робочі місця і в такий спосіб підтримуєте в Харкові життя.

Окрема вдячність тим, хто вимушено релокувався на початку війни, а сьогодні повертається додому. Ваше рішення - доказ справжньої любові до Харкова і віри в його майбутнє.

Я хочу, щоб ви знали: місто завжди на вашому боці! Ось уже півтора року, як ми звільнили всіх наших підприємців від місцевих податків.

І я впевнений, що спільними зусиллями нам вдасться подолати й усі інші виклики, які постали перед нами, та забезпечити бізнесу нові перспективи розвитку навіть у найважчі часи.

З Днем підприємця!