Я хочу, щоб ви знали: місто завжди на вашому боці! - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав підприємців міста з професійним святом.


Дорогі підприємці!
 
Я пишаюся тим, що в нашому місті, попри щоденні загрози і постійну небезпеку, ви відкриваєте нові бізнеси, відновлюєте виробництва, створюєте робочі місця і в такий спосіб підтримуєте в Харкові життя.
 
Окрема вдячність тим, хто  вимушено релокувався на початку війни, а сьогодні повертається додому. Ваше рішення - доказ справжньої любові до Харкова і віри в його майбутнє.
 
Я хочу, щоб ви знали: місто завжди на вашому боці! Ось уже півтора року, як ми звільнили всіх наших підприємців від місцевих податків.
 
І я впевнений, що спільними зусиллями нам вдасться подолати й усі інші виклики, які постали перед нами, та забезпечити бізнесу нові перспективи розвитку навіть у найважчі часи.
 
З Днем підприємця!
