07.09.2025 09:07 Дмитро Колонєй
Через удар загарбників два харківські поїзди змінять маршрут
Про зміни у шляху курсування харківських і не тільки потягів поінформували в Укрзалізниці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, росіяни спричинили обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі, тому поїзди
-
№59 Одеса — Харків та
-
№8 Харків — Одеса
будуть слідувати зміненим маршрутом через станції
-
Полтава-Київська,
-
Ромодан,
-
Гребінка,
-
ім. Тараса Шевченка (Сміла),
-
Знамʼянка.
До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.
Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.
Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0