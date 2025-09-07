07.09.2025 09:07 Дмитро Колонєй

Через удар загарбників два харківські поїзди змінять маршрут

Про зміни у шляху курсування харківських і не тільки потягів поінформували в Укрзалізниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , росіяни спричинили обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі, тому поїзди

№59 Одеса — Харків та

№8 Харків — Одеса

будуть слідувати зміненим маршрутом через станції

Полтава-Київська,

Ромодан,

Гребінка,

ім. Тараса Шевченка (Сміла),

Знамʼянка.

До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.

