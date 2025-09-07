    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Через удар загарбників два харківські поїзди змінять маршрут
07.09.2025  09:07   Дмитро Колонєй

Через удар загарбників два харківські поїзди змінять маршрут

Про зміни у шляху курсування харківських і не тільки потягів поінформували в Укрзалізниці.

Змінили маршрут через удар загарбників два харківські поїзди: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, росіяни спричинили обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі, тому поїзди
  • №59 Одеса — Харків та
  • №8 Харків — Одеса
будуть слідувати зміненим маршрутом через станції
  • Полтава-Київська,
  • Ромодан,
  • Гребінка,
  • ім. Тараса Шевченка (Сміла),
  • Знамʼянка.
До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.
 
Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.
 
Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, обстріл
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 Дороги та транспорт Продовжені аварійні роботи на магістральному трубопроводі у Харкові 01.09 Дороги та транспорт Тролейбус та два автобуси змінять маршрут руху у Харкові 31.08 Дороги та транспорт Через асфальтування у Харкові скасують один та змінять маршрут руху ще двох трамваїв
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 