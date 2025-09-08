08.09.2025 09:22 Рита Парфенова

Сапери ДСНС за тиждень знищили понад 600 боєприпасів на Харківщині

Протягом тижня піротехнічні підрозділи ДСНС працювали на деокупованих територіях області, використовуючи спеціальну техніку для розмінування.

За останній тиждень сапери ДСНС на території Харківської області ліквідували 622 вибухонебезпечні предмети. До робіт із розмінування було залучено 48 піротехнічних розрахунків та 23 машини механізованого розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ у регіоні вже знищено 129 271 одиницю боєприпасів різного типу.

Фахівці наголошують, що мінна небезпека в області залишається високою. Щодня сапери ризикують життям, щоб зробити українські землі безпечними для мирних мешканців.

Рятувальники закликають дотримуватися правил мінної безпеки: не торкатися підозрілих предметів, не наближатися до них і негайно повідомляти про знахідку за телефонами 101, 102 або 112.

