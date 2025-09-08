Харківські патрульні за вихідні зупинили 45 нетверезих водіїв

Протягом вихідних екіпажі патрульної поліції опрацювали понад шістсот викликів та зафіксували сотні адміністративних порушень.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові та області патрульні поліцейські підбили підсумки роботи за вихідні.
За цей час надійшло 642 виклики, на які екіпажі відреагували в повному обсязі. Правоохоронці зупинили 45 водіїв із ознаками сп’яніння та виявили 13 осіб, у яких були при собі ймовірно наркотичні речовини.
Також патрульні склали 315 адміністративних матеріалів. Із них 307 стосувалися порушень правил дорожнього руху.
Поліція наголошує, що робота з виявлення правопорушень і забезпечення безпеки на вулицях міста та області триває щодня.
