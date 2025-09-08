Харків’янка Олена Фетота-Ісаєва стала чемпіонкою світу з фехтування на візках

Спортсменка з Харкова виборола золоту медаль на світовій першості, що проходить у південнокорейському місті Ікссан.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, в місті Ікссан (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з фехтування на візках, який зібрав учасників із 28 країн світу.
Харківська спортсменка Олена Фетота-Ісаєва здобула золоту медаль в особистих змаганнях і стала чемпіонкою світу. Ця перемога стала визначним досягненням не лише для самої спортсменки, а й для всієї України.
Турнір проходить із 2 по 7 вересня, і успіх харків’янки підкреслює силу волі та стійкість українських спортсменів на міжнародній арені.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили переможців дитячого футбольного турніру.
Комментариев: 0
День переповнений емоціями та пристрастями. Уникайте переговорів і будьте обережні в грошових справах, можливі крайнощі та непродумані рішення.
Небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.
Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності.
влажность:
давление:
ветер: