Харків’янка Олена Фетота-Ісаєва стала чемпіонкою світу з фехтування на візках

Спортсменка з Харкова виборола золоту медаль на світовій першості, що проходить у південнокорейському місті Ікссан.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, в місті Ікссан (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з фехтування на візках, який зібрав учасників із 28 країн світу.

Харківська спортсменка Олена Фетота-Ісаєва здобула золоту медаль в особистих змаганнях і стала чемпіонкою світу. Ця перемога стала визначним досягненням не лише для самої спортсменки, а й для всієї України.

Турнір проходить із 2 по 7 вересня, і успіх харків’янки підкреслює силу волі та стійкість українських спортсменів на міжнародній арені.

