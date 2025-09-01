01.09.2025 15:30 Дмитро Колонєй

Діти Слобожанських «Скіфів» отримали подарунки від харківських та іноземних волонтерів до Дня знань (відео)

У бригаді, яка боронить Україну у Харківській області, особливе ставлення до дітей загиблих побратимів.

У 5 Слобожанській бригаді «Скіф» НГУ турбуються про дітей загиблих, зниклих безвісті або поранених побратимів. Офіцери відділення соціального супроводу взялои на себе вирішення соціально-побутових питань, відпочинку, допомогу в лікуванні дітлахів, передає РЕДПОСТ

«Для кожного з нас, як і для кожного «Скіфі» діти побратимів, як власні діти. І це без перебільшення. Хлопці віддали своє життя або здоров’я не лише за Україну, а й за кожну родину, кожну дитину, які сьогодні живуть у відносно мирних містах, навчаються, працюють, відпочивають. І ціна життя по всій Україні, нажаль, величезна – без батьків залишились діти наших побратимів», - вважає начальник відділення соціального супроводу підполковник Олена Коноваленкова.

Зауважимо, з самого початку війни багато благодійних фондів, громадських організацій, окремих волонтерів Харкова відразу прийшли на допомогу родинам загиблих Слобожанських «Скіфів». Із створенням в бригаді відділення соціального супроводу ця підтримка лише зросла, бригада отримала постійних та надійних друзів та партнерів. Наприклад, в особі директора видавництва «Ранок» Віктора Круглова та директора БФ «Ранок-Україна» Олександра Ганюшкіна.

Робота по підготовці до 1 Вересня стартувала у 5 Слобожанській бригаді ще на початку літа – видавництво «Ранко» вже уточнювало вік та кількість дітей пільгових категорій, разом з БФ «Ранок-Україна» завозило канцелярське приладдя, навчальну, художню літературу для школярів, розмальовки та розвиваючі книжки для малечі у віці від 2 до 6 років.

«Видавництво «Ранок» - одне з найпотужніших видавництв, яке забезпечує підручниками та навчальною літературою всю Україну. Багато нашої продукції йде в країни ЄС, де цінується розвиток малечі через навчання та цікаві інтерактивні книжки. І ми просто не можемо залишати без уваги дітей харківських гвардійців – бригади, яка відстояла Харків. Тим більше, що наша дружба зі Слобожанськими «Скіфами» розпочалась ще до війни – у 2020 році, коли 5 Слобожанська бригада стала першою в Україні, хто запропонував нам підписати меморандум про співпрацю. Тож, діти Слобожанських «Скіфів» для нас, як власні діти – для них намагаємось підбирати найцікавіше та найкраще!» - розповів директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

Зазначимо, такі книжкові подарунки протягом війни видавництво разом з БФ «Ранок-Україна» формують для дітей гвардійців мінімум двічі на рік – до Дня Святого Миколая та до початку нового навчального року.

Вже другий рік поспіль до акції долучаються харківські волонтери Ірина та Михайло Лободенки разом із своїми французькими друзями, які передали для дітей Слобожанських «Скіфів» понад 180 наборів: пенали, бокси для шкільних обідів, чашки для сніданків, часи, олівці, шкільні блокноти, набори для зберігання канцтоварів та багато чого іншого.

«З 5 Слобожанською бригадою ми з перших днів війни, ви стали для нас справжніми друзями, а друзям треба допомагати. Тим більше – дітям загиблих або поранених друзів. Те, що ми разом із своїми партнерами із Франції робимо для них – це лише крапля у морі, адже ніхто не в змозі замінити цім дітям загиблого батька. Втім, ми маємо робити те, що можемо!», - зауважила Ірина Лободенко.

Частина подарунків вже особисто доставлена офіцерами відділення соціального супроводу до родин загиблих гвардійців, частина – ще готується до відправки в інші міста України.

5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ щиро вдячна нашим друзям – волонтерам за підтримку наших дітей!