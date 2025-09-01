    
01.09.2025  14:55   

Свідомо пішов на співпрацю з ворогом: на Харківщині суд виніс вирок черговому колаборанту

Прокурори довели, що ніде не працюючий 47-річний чоловік під час захоплення російськими військовими м. Купʼянськ свідомо пішов на співпрацю з ворогом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Він обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
 
Колаборант патрулював разом із російськими військовими, зупиняв автомобілі і слідкував, щоб на територію не проникли українські диверсійно-розвідувальні групи. За роботу на ворога він отримував заробітну плату у російських рублях.
 
Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. 
Йому призначено покарання у виді 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 10 років з конфіскацією всього належного йому майна.
 
Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік пограбував пенсіонерку.
 
