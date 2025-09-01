01.09.2025 14:55

Свідомо пішов на співпрацю з ворогом: на Харківщині суд виніс вирок черговому колаборанту

Прокурори довели, що ніде не працюючий 47-річний чоловік під час захоплення російськими військовими м. Купʼянськ свідомо пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Він обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Колаборант патрулював разом із російськими військовими, зупиняв автомобілі і слідкував, щоб на територію не проникли українські диверсійно-розвідувальні групи. За роботу на ворога він отримував заробітну плату у російських рублях.

Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Йому призначено покарання у виді 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 10 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку.

