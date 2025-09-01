01.09.2025 14:25

У Харкові жінка проведе 10 років за ґратами за розповсюдження наркотиків

Студентка харківського вишу працювала «кур’єркою» в наркосхемі, організованій через Інтернет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

26-річна жінка забирала зі схованок пакети з психотропами, фасувала у дрібні дози й розкладала по Харкову. Усе це вона фотографувала й надсилала знімки разом із координатами замовникам.

Восени 2024 року її викрили правоохоронці. Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 242 240 гривень. Жінка внесла вказану суму. Висновків для себе вона не зробила і продовжила вчиняти злочини.

У березні 2025 року правоохоронці затримали її на проспекті Героїв Харкова. При собі мала понад десятки пакунків. Експертиза підтвердила: у них — психотропи, частина з яких відноситься до категорії особливо небезпечних.

У судовому засіданні жінка повністю визнала вину та розкаялась. На вирок вона очікувала, перебуваючи під вартою. За вказані злочини суд призначив їй покарання у виді 9 років увʼязнення.

Проте, перебуваючи під вартою, у квітні 2025 року зловмисниця отримала вирок по іншому кримінальному провадженні за злочин у сфері обігу наркотичних засобів. Їй було призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Шляхом часткового складання покарань за вказаними вироками харківʼянці остаточно призначено покарання у виді 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

