01.09.2025 13:55 Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині сапери ДСНС виявили та знешкодили понад 500 вибухонебезпечних предметів

Минулого тижня піротехнічні підрозділи здійснили 309 виїздів і знешкодили 541 вибухонебезпечний предмет.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі ХОВА повідомив начальник Головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, передає РЕДПОСТ.

Від початку 2022 року обстежено 12 622 га територій, 5 356 га сільгоспугідь, 4 565 км доріг і лінійних мереж, 77 об’єктів та 5 160 домогосподарств. Загалом знешкоджено 128 649 вибухонебезпечних предметів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах загинули 105 жителів Харківщини, ще 315 осіб зазнали поранень.

«Вкотре звертаємо увагу жителів Харківщини, особливо на деокупованих територіях щодо високого ступеня мінної небезпеки. Дотримуйтеся правил та порад рятувальників – користуйтеся лише перевіреними шляхами для пересування. В жодному разі не чіпайте підозрілі предмети. У разі їх виявлення, відійдіть на безпечну відстань тим самим шляхом. Повідомте про небезпечну знахідку за номерами 101, 102 або 112», — наголосив Артем Астахов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїзди.