За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїзди.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп’янському районах області.

3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, зафіксовані у природних екосистемах Ізюмського району, зокрема 2 лісових загальною площею 9 га.

Ще одна пожежа сталася у с. Малий Бурлук Куп’янського району, де горіла суха трава на площі 2,8 га.

У сел. Борова горів приватний будинок на площі 40 м кв.

Загалом ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 15 га.

Триває ліквідація 5 лісових пожеж на території Ізюмського району.

31 серпня о 18:40 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства у Індустріальному районі міста Харкова. Горіло обладнання, облицювання та дах цеху на площі 900 м кв. О 19:19 пожежу локалізовано, а о 20:30 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 4 одиниці вибухонебезпечних предметів.

