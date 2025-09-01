    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
01.09.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп’янському районах області.  
 
3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, зафіксовані у природних екосистемах Ізюмського району, зокрема 2 лісових загальною площею 9 га. 
 
Ще одна пожежа сталася у с. Малий Бурлук Куп’янського району, де горіла суха трава на площі 2,8 га.
 
У сел. Борова горів приватний будинок на площі 40 м кв. 
 
Загалом ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 15 га.
 
Триває ліквідація 5 лісових пожеж на території Ізюмського району.
 
31 серпня о 18:40 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства у Індустріальному районі міста Харкова. Горіло обладнання, облицювання та дах цеху на площі 900 м кв. О 19:19 пожежу локалізовано, а о 20:30 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 4 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські надзвичайники врятували трьох хлопців з вентиляційної шахти.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.09 Надзвичайні події БпЛА окупантів атакував машину для розмінування на Харківщині 01.09 Надзвичайні події Внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, троє – постраждали 01.09 Надзвичайні події На Купʼянщині ворожий дрон атакував авто
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 