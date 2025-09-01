01.09.2025 13:05 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерку

У селищі Савинці Ізюмського району чоловік увійшов до одного з житлових будинків, заволодів майном 69-річної пенсіонерки та завдав ударів по обличчю та тулубу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Після спричинення тілесних ушкоджень зловмисник втік.

Працівники кримінальної поліції оперативно розшукали та затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram