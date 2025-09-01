01.09.2025 12:25 Віталій Хіневич

Ситуація у Харківській області з вірусними та інфекційними захворюваннями

З урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зареєстровано 75540 випадків інфекційних захворювань проти 62314 за аналогічний період 2024 року. Без урахування грипу та ГРВІ – 3304 випадки проти 3131 (зростання на 5,5%).

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення склав 2,9 проти 2,4. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 43,8% проти 40,7%.

У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показників захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником на 38,0%, кашлюком на 5,8%, туберкульозом органів дихання на 20,7%, хворобою Лайма на 28,3%, хронічним вірусним гепатитом С на 4,4%, ГРВІ на 22,5%, грипом у 4,9 рази.

Знизився рівень захворюваності сальмонельозом на 25,6%, шигельозом на 47,5%, гострими вірусними гепатитами на 23,4%, у т.ч. вірусним гепатитом А на 11 вип., вірусним гепатитом В на 5 випадків, , у т.ч. хронічним вірусним гепатитом В на 18,5%.

Виявлено 264 особи, інвазованих гельмінтами та найпростішими, з них 59,8% – діти до 17 років.

Звернулись за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 1921 особа, з них від диких тварин постраждали 37 осіб.

Кількість осіб, які постраждали від укусів кліщів зросла на 20,3%, зареєстровано 837 осіб, з них 27,9% – діти віком до 17 років.

