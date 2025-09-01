    
01.09.2025  12:25   Віталій Хіневич

Ситуація у Харківській області з вірусними та інфекційними захворюваннями

З урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зареєстровано 75540 випадків інфекційних захворювань проти 62314 за аналогічний період 2024 року. Без урахування грипу та ГРВІ – 3304 випадки проти 3131 (зростання на 5,5%).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення склав 2,9 проти 2,4. Питома вага захворюваності дитячого населення дещо зросла і становить 43,8% проти 40,7%.
 
У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показників захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником на 38,0%, кашлюком на 5,8%, туберкульозом органів дихання на 20,7%, хворобою Лайма на 28,3%, хронічним вірусним гепатитом С на 4,4%, ГРВІ на 22,5%, грипом у 4,9 рази.  
 
Знизився рівень захворюваності сальмонельозом на 25,6%, шигельозом на 47,5%, гострими вірусними гепатитами на 23,4%, у т.ч. вірусним гепатитом А на 11 вип., вірусним гепатитом В на 5 випадків, , у т.ч. хронічним вірусним гепатитом В на 18,5%.
 
Виявлено 264 особи, інвазованих гельмінтами та найпростішими, з них 59,8% – діти до 17 років.
 
Звернулись за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 1921 особа, з них від диких тварин постраждали 37 осіб.
 
Кількість осіб, які постраждали від укусів кліщів зросла на 20,3%, зареєстровано 837 осіб, з них 27,9% – діти віком до 17 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 1 вересня.
 
