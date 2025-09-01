01.09.2025 11:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 13

Богодухів - 12

Коломак - 14

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 11

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 11

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 31 серпня 2025 року.