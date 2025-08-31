Який радіаційний фон в Харкові та області на 31 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 30 серпня 2025 року.
Комментариев: 0
Гороскоп сприяє творчому мисленню. Використовуйте креативність для нових рішень та цікавих відкриттів. Робіть те, що подобається.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: