    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Через асфальтування у Харкові скасують один та змінять маршрут руху ще двох трамваїв
29.08.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Через асфальтування у Харкові скасують один та змінять маршрут руху ще двох трамваїв

На який час вводяться зміни та як саме іздитимуть трамваї розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Через асфальтування у Харкові скасують один та змінять маршрут руху ще двох трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ з 1 по 6 вересня 2025 року  з 9:00 до 17:00 через асфальтуванням в межах трамвайної колії буде припинений рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської. 
 
 

Трамвай №12 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Центральний парк» - вул. Мироносицька - вул. Миколи Хвильового - вул. Трінклера - пр. Незалежності - узвіз Клочківський - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка»;

Трамвай №20 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».
 

Трамвай №1

 
  • не курсуватиме.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу.

 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Дороги та транспорт У неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу 27.08 Дороги та транспорт На вулиці в центрі Харкова запроваджено двосторонній рух транспорту 24.08 Дороги та транспорт У Харкові два трамваї змінять маршрут, а один - не ходитиме
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 