29.08.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Через асфальтування у Харкові скасують один та змінять маршрут руху ще двох трамваїв

На який час вводяться зміни та як саме іздитимуть трамваї розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ з 1 по 6 вересня 2025 року з 9:00 до 17:00 через асфальтуванням в межах трамвайної колії буде припинений рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської.

Трамвай №12 курсуватиме так:

розворотне коло «Центральний парк» - вул. Мироносицька - вул. Миколи Хвильового - вул. Трінклера - пр. Незалежності - узвіз Клочківський - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка»;

Трамвай №20 курсуватиме так:

розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».

Трамвай №1

не курсуватиме.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю тимчасово не курсуватимуть харківські тролейбуси без великого запасу автономного ходу.