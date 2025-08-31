    
31.08.2025  11:11   Дмитро Колонєй

Судитимуть мешканця Харківщини, який запезпечував пальним автівки загарбників, а потім втік

Що саме робив при окупантах чоловік з'ясували правоохоронці Харківщини.

Розшукують та судитимуть чоловіка, який запезпечував пальним автівки загарбників: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річний майстер в управлінні АТ «Укргазвидобування» під час тимчасової окупації Купʼянського району співпрацював з російськими інтервентами: 
 
  • організовував функціонування автозаправних станцій у районі, що належать цьому держпідприємству;
  • перепрограмував комп’ютерне обладнання та встановив касові апарати, щоб вести господарську діяльність з продажу палива в інтересах окупантів;
  • очолив управління майном автозаправних станцій, забезпечуючи тим самим їхнє використання на користь держави-агресора.
 
Чоловік перебуває у розшуку. Обвинувальний акт передано на розгляд до Індустріального районного суду м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, мешканця Харківського району викрито у співпраці з окупантами.
 

 

