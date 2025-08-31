31.08.2025 11:11 Дмитро Колонєй

Судитимуть мешканця Харківщини, який запезпечував пальним автівки загарбників, а потім втік

Що саме робив при окупантах чоловік з'ясували правоохоронці Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 47-річний майстер в управлінні АТ «Укргазвидобування» під час тимчасової окупації Купʼянського району співпрацював з російськими інтервентами:

організовував функціонування автозаправних станцій у районі, що належать цьому держпідприємству;

перепрограмував комп’ютерне обладнання та встановив касові апарати, щоб вести господарську діяльність з продажу палива в інтересах окупантів;

очолив управління майном автозаправних станцій, забезпечуючи тим самим їхнє використання на користь держави-агресора.

Чоловік перебуває у розшуку. Обвинувальний акт передано на розгляд до Індустріального районного суду м. Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram