31.08.2025 11:11 Дмитро Колонєй
Судитимуть мешканця Харківщини, який запезпечував пальним автівки загарбників, а потім втік
Що саме робив при окупантах чоловік з'ясували правоохоронці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 47-річний майстер в управлінні АТ «Укргазвидобування» під час тимчасової окупації Купʼянського району співпрацював з російськими інтервентами:
-
організовував функціонування автозаправних станцій у районі, що належать цьому держпідприємству;
-
перепрограмував комп’ютерне обладнання та встановив касові апарати, щоб вести господарську діяльність з продажу палива в інтересах окупантів;
-
очолив управління майном автозаправних станцій, забезпечуючи тим самим їхнє використання на користь держави-агресора.
Чоловік перебуває у розшуку. Обвинувальний акт передано на розгляд до Індустріального районного суду м. Харкова.
