Мешканця Харківського району викрито у співпраці з окупантами

Поліцейські викрили 41-річного мешканця села Дубівка Харківського району у співпраці з окупантами та поширенні антиукраїнських наративів під час тимчасової окупації населеного пункту.
Сьогодні зірки радять змінити обстановку. Підходящий день для поїздок та нових знайомств. Уникайте поспішних рішень.
Увесь день у Харкові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
