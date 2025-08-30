30.08.2025 21:15 Віталій Хіневич

Мешканця Харківського району викрито у співпраці з окупантами

Поліцейські викрили 41-річного мешканця села Дубівка Харківського району у співпраці з окупантами та поширенні антиукраїнських наративів під час тимчасової окупації населеного пункту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого до вересня 2022 року, коли село перебувало під контролем російських військових, чоловік у присутності місцевих жителів публічно заперечував факт збройної агресії рф проти України.

Він озвучував антидержавні висловлювання. Своїми діями зловмисник підтримував окупаційний режим та намагався вплинути на думку громадян.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Дізнавачі відділу поліції під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури та за оперативного супроводу СБУ повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину.

Читайте нас у Facebook , Telegram та Instagram