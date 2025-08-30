    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканця Харківського району викрито у співпраці з окупантами
30.08.2025  21:15   Віталій Хіневич

Мешканця Харківського району викрито у співпраці з окупантами

Поліцейські викрили 41-річного мешканця села Дубівка Харківського району у співпраці з окупантами та поширенні антиукраїнських наративів під час тимчасової окупації населеного пункту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого до вересня 2022 року, коли село перебувало під контролем російських військових, чоловік у присутності місцевих жителів публічно заперечував факт збройної агресії рф проти України.
 
Він озвучував антидержавні висловлювання. Своїми діями зловмисник підтримував окупаційний режим та намагався вплинути на думку громадян.
 
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Дізнавачі відділу поліції під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури та за оперативного супроводу СБУ повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Надзвичайні події Через ворожий обстріл у Харківській області сталася пожежа 30.08 Надзвичайні події Три населені пункти Харківської області опинилися під ворожим обстрілом 30.08 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 