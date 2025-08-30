    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів
30.08.2025  20:20   Віталій Хіневич

У Харкові чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів

Правоохоронці виявили та вилучили три корпуси ручних осколкових гранат, підривачі до них та три тротилові шашки вагою по 400 грамів кожна.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідчі дії під супроводом Слобідської окружної прокуратури проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 
 
Зловмисник пояснив, що боєприпаси знайшов у липні 2025 року та почав їх зберігати без передбаченого законом дозволу. 
 
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
