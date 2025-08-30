30.08.2025 15:20 Віталій Хіневич

На Ізюмщині викрили серійного крадія: обікрав знайомого та жителів району

32-річний мешканець міста Ізюм у період дії воєнного стану неодноразово вчиняв крадіжки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Разом зі спільницею він під приводом позики 500 гривень отримав від потерпілого банківську картку та пін-код для зняття обумовленої суми. Однак, зловживаючи довірою, вони зняли через банкомат понад 23 тисячі гривень. Після цього картку повернули власнику.

Згодом чоловік самостійно викрав акумулятор з автомобіля та інструменти з приватного будинку в Ізюмському районі, чим завдав потерпілим значної матеріальної шкоди.

За зібраними доказами слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

