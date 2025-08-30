30.08.2025 15:20 Віталій Хіневич
На Ізюмщині викрили серійного крадія: обікрав знайомого та жителів району
32-річний мешканець міста Ізюм у період дії воєнного стану неодноразово вчиняв крадіжки.
Разом зі спільницею він під приводом позики 500 гривень отримав від потерпілого банківську картку та пін-код для зняття обумовленої суми. Однак, зловживаючи довірою, вони зняли через банкомат понад 23 тисячі гривень. Після цього картку повернули власнику.
Згодом чоловік самостійно викрав акумулятор з автомобіля та інструменти з приватного будинку в Ізюмському районі, чим завдав потерпілим значної матеріальної шкоди.
За зібраними доказами слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
