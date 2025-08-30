30.08.2025 12:15 Віталій Хіневич
Викрав Opel і мопед: на Харківщині затримали 25-річного зловмисника
Зловмисник викрав автомобіль для того щоб доїхати додому.
Наприкінці липня до Лозівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Близнюки невідомий чоловік викрав автомобіль Opel. Через дві години до поліції звернувся мешканець села Шевченко Перше Лозівського району та повідомив про угон мопеда.
В ході досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний мешканець Дніпропетровської області.
Встановлено, що зловмисник викрав автомобіль для того щоб доїхати додому. В селі Шевченкове Перше транспортний засіб зламався, там він його і залишив. Потім він викрав мопед.
28 серпня поліцейські провели обшук за місцем мешкання зловмисника.
Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости