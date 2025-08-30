    
30.08.2025  12:15   Віталій Хіневич

Викрав Opel і мопед: на Харківщині затримали 25-річного зловмисника

Зловмисник викрав автомобіль для того щоб доїхати додому.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Наприкінці липня до Лозівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Близнюки невідомий чоловік викрав автомобіль Opel. Через дві години до поліції звернувся мешканець села Шевченко Перше Лозівського району та повідомив про угон мопеда. 
 
В ході досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний мешканець Дніпропетровської області.
 
Встановлено, що зловмисник викрав автомобіль для того щоб доїхати додому. В селі Шевченкове Перше транспортний засіб зламався, там він його і залишив. Потім він викрав мопед.
 
28 серпня поліцейські провели обшук за місцем мешкання зловмисника.
 
Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік проведе за ґратами 13 років.
 
