Побив та вдарив ножем 80-річну жінку: на Харківщині чоловік проведе за ґратами 13 років

30 грудня 2022 року, напередодні Нового року, у селі Литвинівка Богодухівського району звичайне застілля обернулося злочином.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У будинку 56-річний чоловік сидів за святковим столом із 80-річною знайомою. Раптово між ними почалася сварка.

Чоловік почав бити літню жінку кулаками по тілу та голові, зламав їй ребра і щелепу. На цьому він не зупинився — схопив кухонний ніж та завдав кілька ударів у шию та грудну клітину. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника того ж дня. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час слідства та судового розгляду чоловік постійно змінював свої версії, проте вину так і не визнав.

Однак докази, надані стороною обвинувачення, стали підставою для ухвалення обвинувального вироку Нововодолазьким районним судом Харківської області.

Йому призначено покарання у виді тринадцяти років позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження.

