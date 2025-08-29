    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Побив та вдарив ножем 80-річну жінку: на Харківщині чоловік проведе за ґратами 13 років
29.08.2025  10:42   Віталій Хіневич

Побив та вдарив ножем 80-річну жінку: на Харківщині чоловік проведе за ґратами 13 років

30 грудня 2022 року, напередодні Нового року, у селі Литвинівка Богодухівського району звичайне застілля обернулося злочином.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У будинку  56-річний чоловік сидів за святковим столом із 80-річною знайомою. Раптово між ними почалася сварка.
 
Чоловік почав бити літню жінку кулаками по тілу та голові, зламав їй ребра і щелепу. На цьому він не зупинився — схопив кухонний ніж та завдав кілька ударів у шию та грудну клітину. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
 
Правоохоронці затримали зловмисника того ж дня. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Під час слідства та судового розгляду чоловік постійно змінював свої версії, проте вину так і не визнав.
 
Однак докази, надані стороною обвинувачення, стали підставою для ухвалення обвинувального вироку Нововодолазьким районним судом Харківської області.
 
Йому призначено покарання у виді тринадцяти років позбавлення волі.
 
Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 100 штук раколовок незаконно встановив чоловік у Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
