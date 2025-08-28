    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 100 штук раколовок незаконно встановив чоловік у Харківській області
28.08.2025  11:30   

100 штук раколовок незаконно встановив чоловік у Харківській області

27 серпня під час проведення рибоохоронного рейду у Богодухівському районі державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля спільно з працівниками Державної екологічної інспекції у Харківській області виявили грубе порушення Правил рибальства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
Близько 8:00 на ставку «Гонтів’ярський», розташованому у Гонтів’ярському старостинському окрузі Богодухівського району Харківської області, було виявлено громадянина, який у заборонений період здійснив вилов раків забороненими знаряддями лову – раколовками у кількості 100 шт.
 
В такий спосіб громадянин вловив 781 екз. раків річкових загальна вага яких склала 19,435 кг. 
 
Збитки, завдані рибному господарству України, склали 2 602 292 грн. На місце події викликано СОГ. Заборонені знаряддя лову вилучені. Річкові раки вилучені та в неушкодженому стані під відео-фіксацію випущені у природне середовище.
 
На особу складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили незаконний вилов раків.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Надзвичайні події Виготовляв та збував наркотичні засоби: 42-річного мешканця Малоданилівської громади підозрюють у скоєнні злочину 27.08 Надзвичайні події Утримував у машині, а потім зґвалтував 13-річну дівчину: 15 років за ґратами проведе зловмисник 27.08 Надзвичайні події Група квартирних крадіїв діяла у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 