28.08.2025 11:30

100 штук раколовок незаконно встановив чоловік у Харківській області

27 серпня під час проведення рибоохоронного рейду у Богодухівському районі державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля спільно з працівниками Державної екологічної інспекції у Харківській області виявили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Близько 8:00 на ставку «Гонтів’ярський», розташованому у Гонтів’ярському старостинському окрузі Богодухівського району Харківської області, було виявлено громадянина, який у заборонений період здійснив вилов раків забороненими знаряддями лову – раколовками у кількості 100 шт.

В такий спосіб громадянин вловив 781 екз. раків річкових загальна вага яких склала 19,435 кг.

Збитки, завдані рибному господарству України, склали 2 602 292 грн. На місце події викликано СОГ. Заборонені знаряддя лову вилучені. Річкові раки вилучені та в неушкодженому стані під відео-фіксацію випущені у природне середовище.

На особу складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram