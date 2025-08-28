28.08.2025 11:05

Ігор Терехов: Ми пам’ятаємо досвід минулих зим і готуємося до нових викликів

Харків активно готується до нового опалювального сезону, враховуючи складний досвід попередніх років.



Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 28 серпня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

Мер нагадав, що під час попередніх зим місту доводилося працювати в надзвичайних умовах.

«Ми пройшли дуже важкі зими. Пам'ятаємо безпрецедентний випадок, коли в Харкові дев’ять разів повністю перезапускали систему опалення. Жодне місто у світі не має такого досвіду. Тому наші комунальні підприємства «Харківські теплові мережі» та «Харківводоканал» приділяють пильну увагу підготовці до опалювального сезону. Для нас це дуже важливо», - наголосив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що міська влада працює над створенням «енергетичного острова». За його словами, це завдання номер один, адже ворог продовжує руйнувати енергетичну інфраструктуру, і місто має бути готовим до нових викликів.

