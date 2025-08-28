28.08.2025 11:55 Віталій Хіневич

Виготовляв та збував наркотичні засоби: 42-річного мешканця Малоданилівської громади підозрюють у скоєнні злочину

Збувачем виявився 42-річний мешканець Малоданилівської громади, раніше судимий за аналогічні злочини. Він продав наркотичну речовину за 500 гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення психотропних речовин, електронні ваги, zip-пакет, в середині якого перебувала кристалічна речовина.

За результатами проведення судової експертизи вилученим виявилась психотропна речовина PVР.

Слідчими фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

