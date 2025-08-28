    
Главная Новини Харкова Суспільство Рятувальники Харківщини вшанували пам’ять загиблих колег
28.08.2025  12:21   Віталій Хіневич

Рятувальники Харківщини вшанували пам’ять загиблих колег

28 серпня, у рамках Всеукраїнської акції «Сонях», рятувальники Харківщини вшанували пам’ять своїх колег, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Це щорічна ініціатива, присвячена вшануванню пам’яті захисників і захисниць України, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.
 
 
Біля меморіальної дошки загиблим співробітникам ДСНС відбулося покладання квітів. Хвилиною мовчання присутні вшанували мужніх рятувальників, котрі до останнього залишалися вірними Присязі та обов’язку — рятувати життя людей навіть ціною власного.
 
Символ соняха став знаком подяки та шани героям, які назавжди залишаться в серцях побратимів і всіх українців.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Суспільство Щонайменше 38 тисяч шлюбів розірвали у судах від початку року: яка ситуація на Харківщині 28.08 Освіта У Харкові тривають відновлювальні роботи у зруйнованих школах 28.08 Надзвичайні події На Ізюмщині повідомили жінці про підозру у колабораційній діяльності
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 