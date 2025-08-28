28.08.2025 12:21 Віталій Хіневич

Рятувальники Харківщини вшанували пам’ять загиблих колег

28 серпня, у рамках Всеукраїнської акції «Сонях», рятувальники Харківщини вшанували пам’ять своїх колег, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Це щорічна ініціатива, присвячена вшануванню пам’яті захисників і захисниць України, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Біля меморіальної дошки загиблим співробітникам ДСНС відбулося покладання квітів. Хвилиною мовчання присутні вшанували мужніх рятувальників, котрі до останнього залишалися вірними Присязі та обов’язку — рятувати життя людей навіть ціною власного.

Символ соняха став знаком подяки та шани героям, які назавжди залишаться в серцях побратимів і всіх українців.

