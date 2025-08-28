    
28.08.2025  10:20   Віталій Хіневич

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Минулої доби під вогнем перебували Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, безпілотники різних типів та РСЗВ. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.
 
У місті Куп’янськ через влучання FPV-дрона біля цивільного автомобіля постраждали чоловік та жінка. Також ввечері окупанти атакували карету швидкої допомоги. Двоє медичних працівників отримали поранення. 
 
Внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА території Слобожанської територіальної громади пошкоджено близько 300 вікон квартир житлових будинків, два автомобілі.  Поранення отримала 71-річна жінка. 
 
Ще один цивільний автомобіль росіяни атакували з FPV-дрона у Старосалтівській громаді. Постраждав 78-річний водій. Чоловіка доставили до лікарні. 
 
28 серпня поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 21 кримінальним провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації. 
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 149 воєнних злочинів, скоєних на території області.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
В этот день 

 
 

