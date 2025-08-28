28.08.2025 09:55 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 28 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 11

Богодухів - 15

Коломак - 13

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 10

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 10

Берестин - 13

Лозова - 12

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

