28.08.2025  09:30   Віталій Хіневич

Сфера культури та креативних індустрій: Уряд розширив програму мікрогрантів

В Україні з’явилися нові можливості для представників креативних індустрій.

 
Як розповіли в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, відтепер мікрогранти можуть отримати не лише виробничі чи аграрні компанії, а й підприємці та команди, які працюють у сфері культури та креативних індустрій, передає РЕДПОСТ.
 
Зміни передбачають збільшення максимальних сум грантів, розширення переліку витрат (зокрема на творчі послуги, як-от редагування текстів, обробка аудіо- й відео, постпродакшн, виплата роялті), а також гнучкі умови участі для різних форматів бізнесу - від фрілансерів-ФОПів до компаній, що створюють нові робочі місця.
 
Розміри мікрогрантів:
 
  • 100 тис. грн - для фрілансерів-ФОПів;
  • 200 тис. грн - за умови створення одного робочого місця;
  • 500 тис. грн - співфінансування та два робочі місця;
  • 1 млн грн - співфінансування та чотири робочі місця.
З детальнішою інформацією можна ознайомитися за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що нова артгалерея у Харкові відкрилась виставкою відомих скульптора і художника.
 
