28.08.2025 09:05 Віталій Хіневич
Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали 6 людей
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.
У м. Куп'янськ постраждали 47-річний, 50-річний, 69-річний чоловіки і 65-річна жінка; у м. Слобожанське постраждала 70-річна жінка; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 78-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
4 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Молнія»;
-
5 fpv-дронів;
-
1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж (с. Нова Козача), приватний будинок і господарчу споруду (с. Цупівка);
-
у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, цивільний автомобіль (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (с. Приколотне);
-
у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), 2 багатоквартирні будинки, 3 автомобілі (м. Слобожанське);
-
у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Івашки).
Упродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0