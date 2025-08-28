    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали 6 людей
28.08.2025  09:05   Віталій Хіневич

Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали 6 людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Куп'янськ постраждали 47-річний, 50-річний, 69-річний чоловіки і 65-річна жінка; у м. Слобожанське постраждала 70-річна жінка; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 78-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж (с. Нова Козача), приватний будинок і господарчу споруду (с. Цупівка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, цивільний автомобіль (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (с. Приколотне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), 2 багатоквартирні будинки, 3 автомобілі (м. Слобожанське); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Івашки).
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
