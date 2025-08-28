    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківської області
28.08.2025  08:35   Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківської області

Протягом доби з 27 по 28 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області.
 
Вранці внаслідок обстрілу з РСЗВ виникла пожежа площею 6,3 га у лісовому масиві на території Борівського лісництва між селищем Борова та селом Підлиман Ізюмського району. 
 
Вдень російські війська завдали обстрілів по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району. Вибухи спричинили пожежу у покинутому будинку. Вогонь охопив площу близько 100 м кв. Крім того, були пошкоджені інші житлові та господарчі будівлі.
 
Увечері внаслідок обстрілу БпЛА у селищі Слобожанське Чугуївського району постраждала 70-річна жінка, зайнявся легковий автомобіль, пошкоджене скління двох житлових багатоповерхівок.
 
Вночі ворожий БпЛА спричинив пожежу на відкритій місцевості у селі Нова Гусарівка  Ізюмського району. Горіла суха трава та очерет на площі 1,1 га.
 
Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулого тижня на Харківщині ліквідували 135 пожеж в екосистемах.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Надзвичайні події Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали 6 людей 28.08 Надзвичайні події На Харківщині дрон атакував авто медиків 27.08 Надзвичайні події На Харківщині постраждала подружня пара під час атаки ворожого дрону
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 