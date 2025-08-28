28.08.2025 08:35 Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківської області

Протягом доби з 27 по 28 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області.

Вранці внаслідок обстрілу з РСЗВ виникла пожежа площею 6,3 га у лісовому масиві на території Борівського лісництва між селищем Борова та селом Підлиман Ізюмського району.

Вдень російські війська завдали обстрілів по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району. Вибухи спричинили пожежу у покинутому будинку. Вогонь охопив площу близько 100 м кв. Крім того, були пошкоджені інші житлові та господарчі будівлі.

Увечері внаслідок обстрілу БпЛА у селищі Слобожанське Чугуївського району постраждала 70-річна жінка, зайнявся легковий автомобіль, пошкоджене скління двох житлових багатоповерхівок.

Вночі ворожий БпЛА спричинив пожежу на відкритій місцевості у селі Нова Гусарівка Ізюмського району. Горіла суха трава та очерет на площі 1,1 га.

Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів.

