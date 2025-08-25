    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Минулого тижня на Харківщині ліквідували 135 пожеж в екосистемах
25.08.2025  10:35   Віталій Хіневич

Минулого тижня на Харківщині ліквідували 135 пожеж в екосистемах

18 з них спричинили ворожі обстріли, решту – людська недбалість, або навмисне випалювання сухостою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 135 пожеж в природних екосистемах на площі 227 га.
 
«Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались.
 
Сухостій спалахує, як порох, а вітер розносить полум’я на гектари. Одна іскра – і можуть загорітися поля, будинки. Такі пожежі знищують ґрунти, гублять тварин», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди.
 
Тэги:  події, харків
