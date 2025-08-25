    
25.08.2025  11:05   Віталій Хіневич

Чоловіка обікрали у Харківській області на березі річки

До поліції надійшло повідомлення від мешканця Печенізької громади про крадіжку його сумки на березі річки. Усередині знаходилися 1600 гривень та смартгодинник.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили причетного до злочину. Ним виявився 39-річний мешканець району.
 
Викрадені гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби. Сумку та смартгодинник потерпілого поліцейські повернули власнику. 
 
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловіка підозрюють у крадіжці кабелю з електричних опор.
 
