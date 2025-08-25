25.08.2025 11:50 Віталій Хіневич

Синоптики розповіли мешканцям Харківщини про погоду на найближчі дні

Метеорологи прогнозують мінливу погоду на території Харківської обалсті протягом наступних трьох днів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі по області можливий дощ, вдень істотних опадів не передбачається. Західний вітер буде дувати зі швидкістю 7–12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 18–23°.

У місті вночі також прогнозуються дощі, вдень опадів не очікується. Вітер західний 7–12 м/с. Температура вночі 10–12°, вдень 20–22°.

26 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 7–12 м/с. Температура вночі 9–14°, вдень 20–25°.

27 серпня також прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Західний вітер 7–12 м/с. Вночі температура коливатиметься від 10 до 15°, вдень – 21–26°.

Таким чином, наступні дні будуть відзначатися поривчастим вітром і помірною температурою повітря, а опади можливі переважно вночі або місцями вдень 26 серпня.

