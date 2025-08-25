25.08.2025 12:05

Тиждень після ворожого обстрілу Індустріального району: двоє людей досі в лікарні

Рівно тиждень тому, в понеділок, Харків пережив серію з шести підступних ударів безпілотниками типу «Шахед».



РЕДПОСТ

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Усі «шахеди» були цілеспрямовано скеровані на житловий будинок в Індустріальному районі. Це був спланований жорстокий теракт проти мирних людей.

Постраждали 25 осіб, серед них - шестеро дітей. Двоє й досі перебувають у лікарні - підліток та жінка.

Семеро людей загинули. Двоє з них - діти. Це невимовна втрата для всього міста.

Будинок, який ворог обрав як мішень, зазнав серйозних руйнувань. Зараз ми очікуємо на висновки інструментальної експертизи, щоб визначити, чи можлива його відбудова.

Віконні контури розташованих поруч будинків, які теж пошкодило вибуховою хвилею, повністю закриті.

За останні сім днів повітряних тривог у Харкові було на 33 години (44%) менше, ніж у середньому по області.

Але реальна загроза ворожих атак залишається щодня. Тому вкотре прошу всіх не ігнорувати сирени», - сказав Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.