    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині конфлікт закінчився стріляниною
25.08.2025  12:36   Віталій Хіневич

На Харківщині конфлікт закінчився стріляниною

У місті Слобожанське між чоловіками виник конфлікт, який спричинив стрілянину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У місті Слобожанське на території гаражного кооперативу 36-річний чоловік зустрів 63-річного знайомого. В ході спілкування між чоловіками виник конфлікт. 
 
36-річний зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, пішов додому, де взяв зброю. Повернувшись, він вистрелив у напрямку гаража знайомого. 
 
Поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.
 
Слідчим повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
 
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловіка обікрали у Харківській області на березі річки.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.08 Надзвичайні події Чоловіка обікрали у Харківській області на березі річки 25.08 Надзвичайні події Минулого тижня на Харківщині ліквідували 135 пожеж в екосистемах 25.08 Надзвичайні події Порушників ПДР виявили у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 