На Харківщині конфлікт закінчився стріляниною

У місті Слобожанське між чоловіками виник конфлікт, який спричинив стрілянину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У місті Слобожанське на території гаражного кооперативу 36-річний чоловік зустрів 63-річного знайомого. В ході спілкування між чоловіками виник конфлікт.

36-річний зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, пішов додому, де взяв зброю. Повернувшись, він вистрелив у напрямку гаража знайомого.

Поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.

Слідчим повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

