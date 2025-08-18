18.08.2025 11:27

Наслідки терористичного удару по житловому будинку в Індустріальному районі Харкова (фото)

18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.





Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв. Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв.

Станом на 11:25 сім загиблих — серед них півторарічна дівчинка. Двадцять людей поранені. Наймолодшому постраждалому лише шість років.



Фотогалерея