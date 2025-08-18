    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Наслідки терористичного удару по житловому будинку в Індустріальному районі Харкова (фото)
18.08.2025  11:27   

Наслідки терористичного удару по житловому будинку в Індустріальному районі Харкова (фото)

18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.

Харків, обстріл, вибух

Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв. 
 
Станом на 11:25 сім загиблих — серед них півторарічна дівчинка. Двадцять людей поранені. Наймолодшому постраждалому лише шість років.


Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.08 Надзвичайні події У Харкові жінку прикували кайданками до дерева та пограбували 18.08 Надзвичайні події Зросла кількість загиблих через ворожий обстріл Харкова 18.08 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 