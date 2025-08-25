    
25.08.2025  10:05   Віталій Хіневич

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 643 виклики, виявили 51 водія з ознаками сп'яніння, виявили 7 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 337  адмінправопорушень, з яких 331 за порушення ПДР.  
 
«У разі виявлення правопорушення або злочину обов'язково повідомляйте до поліції за номером 102», - зазначили правоохоронці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині поліцейські встановлюють обставини смертельного ДТП.
 
