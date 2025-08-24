    
24.08.2025  14:05   Дмитро Колонєй

Водій погубив літнього велосипедиста та втік з місця аварії на Харківщині

На Харківщині поліцейські встановлюють обставини смертельного ДТП.

Збив насмерть літнього велосипедиста та втік з місця аварії водій: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23 серпня 2025 року близько 15:30 у Зміїові на автошляху Зміїв-Мерефа невстановлений автомобіль збив 77-річного велосипедиста, який після аварії залишив місце ДТП. Постраждалий старенький велосипедист був госпіталізований до лікарні, де помер.
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Всі обставини ДТП встановлюються.
 
