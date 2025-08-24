Як працюватиме метро у Харкові на День незалежності

До якого часу та які станції підземки Харкова працюватимуть 24 серпня 2025 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 24 серпня 2025 року усі станції Харківського метрополітену будуть працювати для перевезення пасажирів у звичному режимі з 5:30 до 22:00.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові два трамваї змінять маршрут, а один - не ходитиме.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
