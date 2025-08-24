24.08.2025 13:37 Дмитро Колонєй

У Харкові два трамваї змінять маршрут, а один - не ходитиме

Чому, на який термін та як зміниться шлях курсування трамваїв розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ , через асфальтуванням в межах трамвайної колії з 25 по 30 серпня 2025 року з 9:00 до 17:00 на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, буде припинений рух трамваїв.

Трамваї №12 іздитиме таким шляхом:

розворотне коло «Центральний парк» - вул. Мироносицька - вул. Миколи Хвильового - вул. Трінклера - пр. Незалежності - узвіз Клочківський - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка»;

Трамваї №20 ходитиме так:

розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».

Трамвай №1

не курсуватиме.

Тимчасовий автобус №1 прямуватиме так:

вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) - вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).

