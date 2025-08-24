24.08.2025 13:37 Дмитро Колонєй
У Харкові два трамваї змінять маршрут, а один - не ходитиме
Чому, на який термін та як зміниться шлях курсування трамваїв розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, через асфальтуванням в межах трамвайної колії з 25 по 30 серпня 2025 року з 9:00 до 17:00 на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, буде припинений рух трамваїв.
Трамваї №12 іздитиме таким шляхом:
-
розворотне коло «Центральний парк» - вул. Мироносицька - вул. Миколи Хвильового - вул. Трінклера - пр. Незалежності - узвіз Клочківський - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка»;
Трамваї №20 ходитиме так:
-
розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».
Трамвай №1
Тимчасовий автобус №1 прямуватиме так:
-
вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) - вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).
