24.08.2025  13:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині поліцейська залишилася у Куп'янську, аби працювати в окупаційному уряді

З'ясовано, чим займалася наразі бігла правоохоронниця у захопленому росіянами місті Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, після повномасштабного вторгнення росіян діюча поліцейська проігнорувала вимогу керівництва Нацполіції щодо евакуації, залишилася у захопленому росіянами Куп’янську та перйшла на бік ворога:
  • свідомо  та добровільно погодилася на співпрацю з представниками держави-агресора.
  • у липні 2022 року, будучи вже звільненою з лав НПУ, вона подала заяву до так званого «Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области» про прийняття на роботу та передала свої документи окупаційній владі. Згодом її призначили на посаду «исполняющей обязанности инспектора-дежурного дежурной части».
  • отримала службове посвідчення,
  • здійснювала чергування,
  • приймала заяви про злочини та події,
  • оформлювала документи відповідно до законодавства країни-агресорки. 
  • брала участь в обстеженні освітнього закладу у Куп’янську, за результатами чого склала акт про його технічну укріпленість та антитерористичний захист.
  • отримувала заробітну плату у розмірі 45 тис. рублів щомісяця.
 
Наразі жінка переховується від слідства на території РФ. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
Нагадаємор, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримали залізничника-агента, який працював на ФСБ, шпигуючи за військовими ешелонами.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп'янськ
