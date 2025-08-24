24.08.2025 13:07 Дмитро Колонєй
На Харківщині поліцейська залишилася у Куп'янську, аби працювати в окупаційному уряді
З'ясовано, чим займалася наразі бігла правоохоронниця у захопленому росіянами місті Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, після повномасштабного вторгнення росіян діюча поліцейська проігнорувала вимогу керівництва Нацполіції щодо евакуації, залишилася у захопленому росіянами Куп’янську та перйшла на бік ворога:
свідомо та добровільно погодилася на співпрацю з представниками держави-агресора.
у липні 2022 року, будучи вже звільненою з лав НПУ, вона подала заяву до так званого «Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области» про прийняття на роботу та передала свої документи окупаційній владі. Згодом її призначили на посаду «исполняющей обязанности инспектора-дежурного дежурной части».
отримала службове посвідчення,
здійснювала чергування,
приймала заяви про злочини та події,
оформлювала документи відповідно до законодавства країни-агресорки.
брала участь в обстеженні освітнього закладу у Куп’янську, за результатами чого склала акт про його технічну укріпленість та антитерористичний захист.
отримувала заробітну плату у розмірі 45 тис. рублів щомісяця.
Наразі жінка переховується від слідства на території РФ. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
Нагадаємор, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині затримали залізничника-агента, який працював на ФСБ
, шпигуючи за військовими ешелонами.
