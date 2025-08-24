    
24.08.2025  12:36   Дмитро Колонєй

Сили оборони знищили десятки БПЛА та укриттів для особового складу ворога на Харківському напрямку

Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 24 серпня 2025 року від ОТУ “Харків”.

Знищили десятки укриттів для особового складу ворога на Харківському напрямку ЗСУ: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському напрямку минулої доби російські окупанти 66 разів обстріляли позиції наших військ, з них - 25 ударів дронами-камікадзе. 
 
Сили оборони знешкодили
  • 7 солдатів окупаційної армії
  • 1 артилерійська система;
  • 5 автомобілів;
  • 29 БпЛА;
  • 1 одиниця спеціальної техніки.
  • 47 укриттів для особового складу;
  • 3 стартові позиції запуску БпЛА.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ показав, як слобожанські «Скіфи» нищать окупантів на Харківщині.

 

 

